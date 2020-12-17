Бойовики на Донбасі знову стріляли артилерії "великого калібру"

Від початку доби 17 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксували три порушення режиму припинення вогню.

Джерело: Повідомлення штабу ООС у Facebook

Дослівно: "Противник вдруге за кілька тижнів на тому ж напрямку вдався до застосування артилерійських систем великих калібрів у поєднанні з мінометним вогнем.

Так, починаючи з ночі, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї.

Спершу противник застосував міномети 82-го калібру та гранатомети різних систем. На ранок, на цьому ж напрямку, використав вже важке озброєння – артилерійські системи 122-го калібру, 120-ти та 82-х міліметрові міномети.

Втретє режим припинення вогню ворог порушив біля цього ж населеного пункту, знову відкривши вогонь з гранатометів".

Деталі: На всіх інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною.

В штабі вказують, що постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю українських бійців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат та поранень немає.