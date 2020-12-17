Боевики в Донбассе снова стреляли из артиллерии "большого калибра"

С начала суток 17 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

Источник: Сообщение штаба ООС в Facebook

Дословно: "Противник второй раз за несколько недель в том же направлении предпринял применения артиллерийских систем крупных калибров в сочетании с минометным огнем.

Так, начиная с ночи, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье.

Сначала противник применил минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем. Утром, на этом же направлении, использовал уже тяжелое вооружение - артиллерийские системы 122-го калибра, 120-ти и 82-х миллиметровые минометы.

Третий режим прекращения огня враг нарушил возле этого же населенного пункта, снова открыв огонь из гранатометов".

Детали: На всех остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

В штабе указывают, что выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни украинских бойцов, поэтому огонь в ответ они не открывали.

Боевых потерь и ранений нет.