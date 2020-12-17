Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Боевики в Донбассе снова стреляли из артиллерии "большого калибра"

Четверг, 17 декабря 2020, 18:34

С начала суток 17 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

Источник: Сообщение штаба ООС в Facebook

Дословно: "Противник второй раз за несколько недель в том же направлении предпринял применения артиллерийских систем крупных калибров в сочетании с минометным огнем.

Так, начиная с ночи, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье.

Сначала противник применил минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем. Утром, на этом же направлении, использовал уже тяжелое вооружение - артиллерийские системы 122-го калибра, 120-ти и 82-х миллиметровые минометы.

Третий режим прекращения огня враг нарушил возле этого же населенного пункта, снова открыв огонь из гранатометов".

Детали: На всех остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

В штабе указывают, что выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни украинских бойцов, поэтому огонь в ответ они не открывали.

Боевых потерь и ранений нет.

Темы: ДонбассООС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина на самом деле имеет контракты для покупки вакцин только для 2 млн населения – Bloomberg

НАБУ пришло с обысками в Минкульт

Рада назначила Шкарлета на должность министра образования Украины

Рада не назначила Витренко министром энергетики

Рада назначила нового министра агрополитики

Путин обещает больше поддержки Донбассу и дразнит Зеленского "мужеством" 

Все новости...
Донбасс
Украине выдали тело бойца, который попал на неподконтрольную территорию на Донбассе
"Нормандская шестерка" — перезагрузка формата
Крым, Донбасс и экономика: Зеленский назвал послам главные задачи
Последние новости
19:00
Ряд "слуг" вышли из партии после конфликта в Запорожском облсовете
18:55
Фонд гарантирования выставил неплатежеспособный "Місто Банк" на продажу
18:45
Финскую сауну внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
18:34
Боевики в Донбассе снова стреляли из артиллерии "большого калибра"
18:22
Как не попасть на мошенников во время онлайн-покупок – рекомендации
18:14
Италия планирует 8-дневный локдаун на Рождество и Новый год – СМИ
18:05
Прокуратура требует ареста для Стерненко
17:56
Арахамия рассказал, когда Рада еще раз попытается назначить Витренко министром
17:51
Россия для пропаганды "клонировала" украинское военное радио – Минобороны
17:50
За 48 миллионов "ушел с молотка" четырнадцатый завод "Укрспирта"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!