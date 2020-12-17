Низка "слуг" вийшли з партії після конфлікту в Запорізькій облраді

Декілька депутатів Запорізької облради вийшли з партії "Слуга народу" та під час голосування приєдналися до "Опозиційної платформи – За життя".

Джерело: пресслужба партії

Дослівно: "Юрій Капустянський, Віталій Толочек, Роман Терехов та Сергій Селевич заявили про вихід із нашої партії. Таке рішення вони ухвалили виключно для того, щоб дозволити нашим опонентам розпочати маніпуляції навколо новообраного голови обласної ради Віталія Боговіна.

У результаті ексколеги приєдналися до фракції ОПЗЖ під час голосування.

Найближчим часом партія ухвалить відповідні організаційні рішення, а правоохоронні органи нададуть свою оцінку діяльності цих депутатів та будуть чинити згідно з законодавством".

Нагадаємо: 15 грудня у Запоріжжі депутати довгий час не могли обрати голову облради, бо частину з них не пропускали до сесійної зали невідомі, які представились ветеранами війни на Донбасі.

Проте кандидат від "Слуги народу" повідомив, що за нього проголосувала більшість.