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Ряд "слуг" вышли из партии после конфликта в Запорожском облсовете

Четверг, 17 декабря 2020, 18:00
Ряд слуг вышли из партии после конфликта в Запорожском облсовете

Несколько депутатов Запорожского облсовета вышли из партии "Слуга народа" и во время голосования присоединились к "Оппозиционной платформе - За жизнь".

Источник: пресс-служба партии

Дословно: "Юрий Капустянский, Виталий Толочек, Роман Терехов и Сергей Селевич заявили о выходе из нашей партии. Такое решение они приняли исключительно для того, чтобы позволить нашим оппонентам начать манипуляции вокруг новоизбранного председателя областного совета Виталия Боговина.

В результате экс-коллеги присоединились к фракции ОПЗЖ во время голосования.

В ближайшее время партия примет соответствующие организационные решения, а правоохранительные органы предоставят свою оценку деятельности этих депутатов и будут поступать согласно законодательству".

Напомним: 15 декабря в Запорожье депутаты долгое время не могли избрать председателя облсовета, поскольку часть из них не пропускали в сессионный зал неизвестные, которые представились ветеранами войны в Донбассе.

Однако кандидат от "Слуги народа" сообщил, что за него проголосовало большинство.

Украинская правда
Темы: Слуга народаЗапорожская область
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