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Україна надіслала Росії ноту протесту через "гумвантаж"

Четвер, 17 грудня 2020, 19:33

Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест Росії у зв’язку з черговим переміщенням так званого "гуманітарного вантажу" на тимчасово окуповані РФ території у Донецькій та Луганській областях України.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "Переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка". При цьому, російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами".

Деталі: МЗС вимагає від Росії неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, а також у подальшому направляти "гуманітарні вантажі" оформленими відповідно до законів України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску.

Нагадаємо: 26 листопада Російська сторона у черговий раз незаконно оформила 100-й так званий "гумконвой" на окупований Донбас.

Українська правда
Теми: МЗСДонбасокупаціявійнаРосія


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