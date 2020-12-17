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Украина направила России ноту протеста из-за "гуманитарный груз"

Четверг, 17 декабря 2020, 18:33
Украина направила России ноту протеста из-за гуманитарный груз

Министерство иностранных дел выразило решительный протест России в связи с очередным перемещением так называемого "гуманитарного груза" на временно оккупированные РФ территории в Донецкой и Луганской областях Украины.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "Перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". При этом, российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами".

Детали: МИД требует от России неуклонно придерживаться своих международных обязательств, а также в дальнейшем направлять "гуманитарные грузы" оформленными в соответствии с законами Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.

Напомним: 26 ноября Российская сторона в очередной раз незаконно оформила 100-й так называемый "гумконвой" на оккупированный Донбасс.

Украинская правда

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Темы: МИДДонбассоккупациявойнаРосcия
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