Снайпер поранив українського військового на Донбасі
Четвер, 17 грудня 2020, 20:52
17 грудня близько 17:40 внаслідок снайперського вогню отримав поранення військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад в районі Авдіївки.
Джерело: українська делегація Тристоронньої контактної групи
Дослівно: "Українською групою СЦКК було негайно задіяно координаційний механізм припинення вогню та направлено спеціальну ноту до СММ ОБСЄ".
Деталі: Зазначається, що стан військовослужбовця стабільний, він у свідомості та знаходиться у лікарні.
Станом на 21:50 штаб Операції об’єднаних сил не оприлюднив ніякої інформації щодо цього.
Нагадаємо: Від початку доби 17 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксували три порушення режиму припинення вогню.
Українська правда