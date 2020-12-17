Снайпер поранив українського військового на Донбасі

17 грудня близько 17:40 внаслідок снайперського вогню отримав поранення військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад в районі Авдіївки.

Джерело: українська делегація Тристоронньої контактної групи

Дослівно: "Українською групою СЦКК було негайно задіяно координаційний механізм припинення вогню та направлено спеціальну ноту до СММ ОБСЄ".

Деталі: Зазначається, що стан військовослужбовця стабільний, він у свідомості та знаходиться у лікарні.

Станом на 21:50 штаб Операції об’єднаних сил не оприлюднив ніякої інформації щодо цього.

Нагадаємо: Від початку доби 17 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксували три порушення режиму припинення вогню.