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Снайпер ранил украинского военного на Донбассе

Четверг, 17 декабря 2020, 20:52

17 декабря около 17:40 в результате снайперского огня получил ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки.

Источник: украинская делегация Трехсторонней контактной группы

Дословно: "Украинский группой СЦКК было немедленно задействовано координационный механизм прекращения огня и направлена ​​специальная нота в СММ ОБСЕ".

Детали: Отмечается, что состояние военнослужащего стабильное, он в сознании и находится в больнице.

По состоянию на 21:50 штаб Операции объединенных сил не обнародовал никакой информации по этому поводу.

Напомним: С начала суток 17 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

Украинская правда
Темы: Донбассвойнаоккупация


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