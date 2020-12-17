Снайпер ранил украинского военного на Донбассе

17 декабря около 17:40 в результате снайперского огня получил ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки.

Источник: украинская делегация Трехсторонней контактной группы

Дословно: "Украинский группой СЦКК было немедленно задействовано координационный механизм прекращения огня и направлена ​​специальная нота в СММ ОБСЕ".

Детали: Отмечается, что состояние военнослужащего стабильное, он в сознании и находится в больнице.

По состоянию на 21:50 штаб Операции объединенных сил не обнародовал никакой информации по этому поводу.

Напомним: С начала суток 17 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.