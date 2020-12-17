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Компанії, дотичні до Медведчука і Козака, будують дорогу між Росією і Китаєм – "Схеми"

Четвер, 17 грудня 2020, 21:10
Компанії, дотичні до Медведчука і Козака, будують дорогу між Росією і Китаєм – Схеми

Компанії, пов’язані з родиною голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака, зводять канатну дорогу між Російською Федерацією та Китаєм.

Джерело: розслідування програми "Схеми" "Дорога в Китай"

Деталі: Після закінчення будівництва в Амурській области російська влада обіцяє його реалізаторам податкові пільги для комерційної діяльності на кордоні двох країн.

Журналісти встановили, що Олександр Баримов – власник і директор російської компанії "ЗЕД Девелопмент", що зводить канатну дорогу, водночас є гендиректором АО "Ньюйол". "Ньюйол" входить в структуру "Юг Энерго" – компанії, бенефіціарною власницею якої є дружина Медведчука телеведуча Оксана Марченко.

Журналісти повідомляють, що Баримов спільно користувався однією автівкою із Олександром Мартиненком – засновником АО "Ренессанс", бенефіціарною власницею якої, відповідно до декларації Медведчука, є Оксана Марченко.

Крім цього, у Марченко із Баримовим є фінансові взаємовідносини – придбання цінних паперів – на значні суми (понад 133 мільйона рублів). А в період із 2016 по 2018 рік той же Олександр Баримов керував російською фірмою соратника Медведчука – народного депутата України Тараса Козака ООО "Добробут Инвест" (Козак декларував цю компанію як власну у 2015-2018 роках).

 

Водночас, вказують "Схеми", зв'язок із родиною Медведчука прослідковується і через інвестора будівництва канатної дороги – групу компаній "Регіон".

ГК "Регіон", як зазначено на її сайті, контролюється російським бізнесменом Сергієм Сударіковим, якого у російських ЗМІ називають близьким до Ігоря Сєчіна – очільника "Роснєфті" і давнього друга президента Росії Володимира Путіна.

У листопаді минулого року російський "Интерфакс" повідомив, що брат Віктора Медведчука Сергій Медведчук "бере участь в ухваленні рішень щодо розвитку ПАТ "Аптечна мережа 36,6". Крупним акціонером цієї компанії є "Московський кредитний банк" із концерну "Россіум", який тоді очолював Сергій Сударіков.

Віктор Медведчук в коментарі журналістам підтвердив, що його брат Сергій співпрацює із вказаними компаніями, водночас заперечив свій бізнес-інтерес у зведенні канатної дороги та своє знайомство із Олександром Баримовим.

Теми: МедведчукОПЗЖРосіяКитайбізнес
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