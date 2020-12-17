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"Схемы": Компании с орбиты Медведчука и Козака строят дорогу между Россией и Китаем

Четверг, 17 декабря 2020, 22:10

Компании, связанные с семьей председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака, сводят канатную дорогу между Российской Федерацией и Китаем.

Источник: расследование программы "Схемы" "Дорога в Китай"

Детали: После окончания строительства в Амурской области российские власти обещает его реализаторам налоговые льготы для коммерческой деятельности на границе двух стран.

Журналисты установили, что Александр Баримов - владелец и директор российской компании "ВЭД Девелопмент", что сводит канатную дорогу, одновременно является гендиректором АО "Ньюйол". "Ньюйол" входит в структуру "Юг Энерго" - компании, бенефициарной владелицей которой является жена Медведчука телеведущая Оксана Марченко.

Журналисты сообщают, что Баримов совместно пользовался одной машиной с Александром Мартыненко - основателем АО "Ренессанс", бенефициарных владелицей которой, согласно декларации Медведчука, является Оксана Марченко.

 

Кроме этого, у Марченко с Баримовим есть финансовые взаимоотношения - приобретение ценных бумаг - на значительные суммы (более 133 000 000 рублей). А в период с 2016 по 2018 год тот же Александр Баримов руководил российской фирмой соратника Медведчука - народного депутата Украины Тараса Козака ООО "Добробут Инвест" (Козак декларировал эту компанию как собственную в 2015-2018 годах).

В то же время, указывают "Схемы", связь с семьей Медведчука прослеживается и через инвестора строительства канатной дороги - группу компаний "Регион".

ГК "Регион", как указано на ее сайте, контролируется российским бизнесменом Сергеем Судариковым, которого в российских СМИ называют близким к Игорю Сечину - главы "Роснефти" и давнего друга президента России Владимира Путина.

В ноябре прошлого года российский "Интерфакс" сообщил, что брат Виктора Медведчука Сергей Медведчук "участвует в принятии решений по развитию ОАО "Аптечная сеть 36,6". Крупным акционером этой компании является "Московский кредитный банк" с концерна "Россиум", который тогда возглавлял Сергей Судариков.

Виктор Медведчук в комментарии журналистам подтвердил, что его брат Сергей сотрудничает с указанными компаниями, одновременно опроверг свой бизнес-интерес в строительстве канатной дороги и свое знакомство с Александром Баримовим.

Темы: МедведчукОПЗЖРосcияКитайбизнес


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