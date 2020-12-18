COVID-19: мир установил новый абсолютный рекорд по количеству заражений в сутки

По состоянию на 18 декабря в мире за сутки диагностировали более 700 000 новых заражений COVID-19. Умерло за последние сутки 12 825 ковид-больных.

Источник: Worldometers

Детали: В мире обнаружили 721 392 новых случаев заражения коронавирусом, в частности, 245 386 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 12-м месте.

Статистика за 16 декабря

Сейчас в мире диагностировано 75 миллионов случаев заражения коронавирусом, 52 миллиона больных вылечились, 1 666 173 пациента с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 20 миллионов человек.

Что предшествовало: За минувшие сутки в мире было подтверждено рекордное количество случаев коронавируса, почти 715 тысяч, и рекордное количество смертей – 13 446.

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