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МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю

П'ятниця, 18 грудня 2020, 05:07
МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю
Фото: EPA

Міністерство внутрішніх справ Білорусі і Федеральна служба військ національної гвардії Росії уклали угоду про співпрацю.

Джерело: Документ, який публікує Національний центр правової інформації Республіки Білорусь

Деталі: Відзначається, що співпраця передбачає "охорону громадського порядку і забезпечення громадської безпеки; охорону важливих державних об'єктів, спеціальних вантажів; боротьбу з тероризмом і екстремізмом; охорону майна фізичних і юридичних осіб; державний контроль в області обороту зброї; забезпечення безпеки об'єктів паливно-енергетичного комплексу; охорону особливо важливих і режимних об'єктів; забезпечення заходів силової підтримки з протидії злочинності; розвиток спортивних і культурних зв'язків;".

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Нагадаємо: 

  • У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
  • Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ" і провів таємну інавгурацію. 

Теми: РосіяБілорусь
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