МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю

Міністерство внутрішніх справ Білорусі і Федеральна служба військ національної гвардії Росії уклали угоду про співпрацю.

Джерело: Документ, який публікує Національний центр правової інформації Республіки Білорусь

Деталі: Відзначається, що співпраця передбачає "охорону громадського порядку і забезпечення громадської безпеки; охорону важливих державних об'єктів, спеціальних вантажів; боротьбу з тероризмом і екстремізмом; охорону майна фізичних і юридичних осіб; державний контроль в області обороту зброї; забезпечення безпеки об'єктів паливно-енергетичного комплексу; охорону особливо важливих і режимних об'єктів; забезпечення заходів силової підтримки з протидії злочинності; розвиток спортивних і культурних зв'язків;".

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