МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заключили соглашение о сотрудничестве.

Источник: Документ, который публикует Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

Детали: Отмечается, что сотрудничество предусматривает охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; охрану важных государственных объектов, специальных грузов; борьбу с терроризмом и экстремизмом; охрану имущества физических и юридических лиц; государственный контроль в области оборота оружия; обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; охрану особо важных и режимных объектов; обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности; развитие спортивных и культурных связей;