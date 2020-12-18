Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

Пятница, 18 декабря 2020, 05:07
МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве
Фото: EPA

Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заключили соглашение о сотрудничестве.

Источник: Документ, который публикует Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

Детали: Отмечается, что сотрудничество предусматривает охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; охрану важных государственных объектов, специальных грузов; борьбу с терроризмом и экстремизмом; охрану имущества физических и юридических лиц; государственный контроль в области оборота оружия; обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; охрану особо важных и режимных объектов; обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности; развитие спортивных и культурных связей;

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Росcия
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
В России убили командира, который, вероятно, причастен к ударам по Украине
Страны НАТО согласовали оборонительные планы от нападения России – Reuters
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: