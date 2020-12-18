У Бучі на гарячому спіймали злодіїв, які вкрали в чоловіка сумку з 2 млн грн

У Бучі Київської області правоохоронці 17 грудня затримали п'ятьох розбійників, які напали на чоловіка і відібрали в нього сумку з понад 2 мільйонами гривень.

Джерело: поліція і прокуратура Житомирської області, Офіс генпрокурора

Деталі: Як повідомив начальник Головного управління Нацполіції Житомирщини Юрій Олійник, 17 грудня близько 19:00 у м. Буча на Київщині на одній із вулиць нападники, застосовуючи погрози та фізичну силу, відібрали у чоловіка сумку з грішми у момент, коли той переносив її з машини до свого приміщення.

Нападники відразу сіли в автомобіль та намагались утекти, однак за 5 хвилин їх затримали бійці КОРДу поліції Житомирщини.

Чотирьох нападників затримали безпосередньо на місці події, п’ятого спільника, який намагався утекти, поліцейські переслідували та теж затримали.

Найстарший із затриманих, 50-річний, – житомирянин, решта – жителі Київщини віком від 31 до 48 років. Усі раніше уже притягувались до кримінальної відповідальност.

Прокуратура повідомляє, що чоловіки під час нападу заволоділи понад 2 мільйонами гривень.

За даними слідства, об’єктами нападу злочинці обирали офісні приміщення, розташовані у житлових кварталах населених пунктів Житомирської та Київської областей.

Під час досудового розслідування правоохоронці отримали інформацію про підготовку скоєння злочину, яку оперативно перевірили та задокументували.

Тож цього разу 5 злочинців затримали "на гарячому" відразу після "розбійного нападу, поєднаного із проникненням до приміщення".

При спробі втечі злочинці пошкодили низку автомобілів мешканців, однак були заблоковані та затримані правоохоронцями.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи та у належних їм інших приміщеннях виявили викрадене майно, знаряддя для вчинення злочинів, засоби, що використовувались для маскування злочинної діяльності.

Усі предмети злочинної діяльності вилучено, проводяться невідкладні необхідні слідчі дії для збирання доказів, документування злочинної діяльності усіх причетних осіб.

2 млн грн, якими встигли заволодіти злочинці, також вилучено.

Фігурантам справи повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за ч.4 ст.187 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Зазначається, що викрили злочинну групу внаслідок комплексу слідчо-розшукових заходів кількох підрозділів поліції та прокуратури області упродовж тривалого часу. Операцію з викриття проводили прокурори спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції в Житомирській області та за участі спецпідрозділу КОРД.

В Офісі генпрокурора "Українській правді" уточнили, що ця історія не стосується випадку в сусідньому з Бучею Ірпені, де 17 грудня затримали 5 злочинців, які катували й обікрали родину колишнього бізнесмена.