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В Буче на горячем поймали воров, которые украли у мужчины сумку с 2 млн грн

Пятница, 18 декабря 2020, 13:56

В Буче Киевской области правоохранители 17 декабря задержали пятерых разбойников, которые напали на мужчину и отобрали у него сумку с более 2 миллионами гривен.

Источник: полиция и прокуратура Житомирской области, Офис генпрокурора

Детали: Как сообщил начальник Главного управления Нацполиции Житомирской области Юрий Олейник, 17 декабря около 19:00 в г. Буча Киевской области на одной из улиц злодеи, применяя угрозы и физическую силу, отобрали у мужчины сумку с деньгами в момент, когда тот переносил ее из машины в свое помещение.

Нападавшие сразу сели в автомобиль и пытались сбежать, однако через 5 минут их задержали бойцы КОРДа полиции Житомирщины.

Четырех нападавших задержали непосредственно на месте происшествия, пятого сообщника, который пытался сбежать, полицейские преследовали и тоже задержали.

 
 

Самый старший из задержанных, 50-летний, – житомирянин, остальные – жители Киевской области в возрасте от 31 до 48 лет. Все ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Прокуратура сообщает, что мужчины во время нападения завладели более 2 миллионами гривен.

По данным следствия, объектами нападения преступники выбирали офисные помещения, расположенные в жилых кварталах населенных пунктов Житомирской и Киевской областей.

Во время досудебного расследования правоохранители получили информацию о подготовке совершения преступления, которую оперативно проверили и задокументировали.

В этот раз 5 преступников задержали "на горячем" сразу после "разбойного нападения, сопряженного с проникновением в помещение".

При попытке побега преступники повредили ряд автомобилей жителей, однако были заблокированы и задержаны правоохранителями.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и в принадлежащих им других помещениях обнаружили похищенное имущество, орудия для совершения преступлений, средства, используемые для маскировки преступной деятельности.

 

Все предметы преступной деятельности изъяты, проводятся неотложные необходимые следственные действия для сбора доказательств, документирования преступной деятельности всех причастных лиц.

 

2 млн грн, которыми успели завладеть преступники, тоже изъяты.

Фигурантам дела сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.4 ст.187 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отмечается, что разоблачили преступную группу вследствие комплекса следственно-розыскных мероприятий нескольких подразделений полиции и прокуратуры области на протяжении длительного времени. Операцию по разоблачению проводили прокуроры совместно со следователями Главного управления Нацполиции в Житомирской области и при участии спецподразделения КОРД.

В Офисе генпрокурора "Украинской правде" уточнили, что эта история не связана со случаем в соседнем с Бучей Ирпене, где 17 декабря задержали 5 преступников, которые пытали и ограбили семью бывшего бизнесмена.

Алена Рощенко, УП
Темы: криминалКиевская областьЖитомирская областьполицияпрокуратура


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