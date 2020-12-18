Окупантів викрили за мінуванням позицій ООС

Протягом доби 18 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "На Приазов'ї поблизу Водяного, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з мінометів 120-го калібру. Біля цього ж населеного пункту ворог вдруге за кілька тижнів вдався до дистанційного мінування позицій ООС. Так, використавши ПКМ-1, окупанти закинули в наш бік 12 заборонених мін ПОМ-2.

Порушувався режим припинення вогню і неподалік Авдіївки. Тут ворог спершу застосував ручний протитанковий гранатомет, а трохи пізніше – підствольний гранатомет.

Деталі: Сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів.