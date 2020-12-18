Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Окупантів викрили за мінуванням позицій ООС

П'ятниця, 18 грудня 2020, 18:12

Протягом доби 18 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "На Приазов'ї поблизу Водяного, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з мінометів 120-го калібру. Біля цього ж населеного пункту ворог вдруге за кілька тижнів вдався до дистанційного мінування позицій ООС. Так, використавши ПКМ-1, окупанти закинули в наш бік 12 заборонених мін ПОМ-2.

Порушувався режим припинення вогню і неподалік Авдіївки. Тут ворог спершу застосував ручний протитанковий гранатомет, а трохи пізніше – підствольний гранатомет.

Деталі: Сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів.

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійнаЗбройні сили


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid

відеоУ Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США

Епіфаній пояснив, як карантин позначиться на церкві та святкуванні Різдва

Мутація коронавірусу: ВООЗ закликала Європу посилити контроль

У Байдена планують покарати Росію за її роль у масштабній кібератаці – ЗМІ

З'явилася інформація про стан Макрона, хворого на коронавірус

Усі новини...
ООС
Бойовики на Донбасі знову стріляли артилерії "великого калібру"
Україні видали тіло бійця, який потрапив на непідконтрольну територію на Донбасі
Окупанти здійснювали неприцільні обстріли впродовж доби – ООС 
Останні новини
02:12
Через півтора місяця після виборів адвокати Трампа все ще оскаржують результати
01:37
Російські окупанти поранили мирного мешканця на Донбасі
01:03
В Італії вже знайшли хворого на "британський" штам коронавірусу
00:32
Чергова країна забороняє польоти з Британії через мутований коронавірус
00:12
Водна криза в Криму: у Сімферополі сталася аварія на водогоні
23:33
МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid
22:59
Німеччина скликає антикризову нараду ЄС через нову мутацію коронавірусу
22:35
Бутусов погодився стати позаштатним радником міністра оборони Тарана
21:58
відеоУ Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США
21:36
У США з'явилися "вартові" – вони захищатимуть країну з космосу
Усі новини...