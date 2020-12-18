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Оккупантов разоблачили за минированием позиций ООС

Пятница, 18 декабря 2020, 17:12
Оккупантов разоблачили за минированием позиций ООС

В течение суток 18 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "На Приазовье вблизи Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. У этого же населенного пункта враг второй раз за несколько недель обратился к дистанционному минированию позиций ООС. Так, использовав ПКМ-1, оккупанты бросили в нашу сторону 12 запрещенных мин ПОМ-2.

Нарушался режим прекращения огня и неподалеку Авдеевки. Здесь враг сначала применил ручной противотанковый гранатомет, а чуть позже - подствольный гранатомет.

Детали: Саперы ДСНС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 95 взрывоопасных предметов.

Украинская правда

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Темы: ООСДонбассвойнаВооруженные силы
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