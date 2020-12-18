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Зеленський відкрив ковзанку й карусель під ОПУ

П'ятниця, 18 грудня 2020, 19:20
фото: kyiv.24tv.ua

Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою відвідали святкове містечко, яке працюватиме поблизу ООПУпід час новорічних свят.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленської: "Цьогорічна ялинка незвичайна. Вона прикрашена іграшками, ескізи для яких намалювали діти з особливими освітніми потребами".

Деталі: Вона розповіла, що місяць тому її команда звернулася до організацій, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, і запропонувала долучитися до створення ялинкових прикрас.

Відгукнулися майже 50 організацій, які надіслали близько 600 малюнків дітей – сто з них нанесли на іграшки.

 

Довідково: Майданчик працюватиме весь період новорічних свят з 10:00 до 21:00 без вихідних. На його території розташована ковзанка, карусель, резиденція Святого Миколая, святкові фотозони та новорічний ярмарок.

Скористатися ковзанкою зможуть безкоштовно всі охочі. Ковзани можна буде принести з собою або взяти напрокат безоплатно на місці катання. Організатори обіцяють, що майданчик працюватиме з дотриманням усіх необхідних в умовах карантину заходів: обов’язковий масковий режим, оснащення дезінфекторами. Кількість відвідувачів регулюватиметься при вході.

Нагадаємо: У 2019 році на подвір’ї перед входом до Офісу президента України теж ставили новорічну ковзанку.

Українська правда
Теми: ЗеленськийОфіс президентасвяткування


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