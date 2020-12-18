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Зеленский открыл каток и карусель под ОПУ

Пятница, 18 декабря 2020, 18:20
Зеленский открыл каток и карусель под ОПУ

Президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили праздничный городок, который работать возле ОПУ во время новогодних праздников.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленской: "В этом году елка необычная. Она украшена игрушками, эскизы для которых нарисовали дети с особыми образовательными потребностями".

Детали: Она рассказала, что месяц назад ее команда обратилась к организациям, которые работают с детьми с особыми образовательными потребностями, и предложила присоединиться к созданию елочных украшений.

Откликнулись почти 50 организаций, которые прислали около 600 рисунков детей - сто из них нанесли на игрушки.

 

Справка: Площадка будет работать весь период новогодних праздников с 10:00 до 21:00 без выходных. На ее территории расположена каток, карусель, резиденция Святого Николая, праздничные фотозоны и новогодняя ярмарка.

Воспользоваться катком смогут бесплатно все желающие. Коньки можно будет принести с собой или взять напрокат бесплатно на месте катания. Организаторы обещают, что площадка будет работать с соблюдением всех необходимых в условиях карантина мероприятий: обязательный масочный режим, оснащение дезинфекторами. Количество посетителей будет регулироваться при входе.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийОфис президентапразднования
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