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Україна вакцинуватиме громадян з тимчасово окупованих територій – Зеленський

П'ятниця, 18 грудня 2020, 21:05
Україна вакцинуватиме громадян з тимчасово окупованих територій – Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна вакцинуватиме від коронавірусу людей з тимчасово окупованих територій, коли отримає вакцину.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Ми  продовжуємо працювати для отримання Україною вакцин від COVID-19, дуже чекаємо на неї вкінці першого кварталу 2021 року. МОЗ вже розробив національний план вакцинації. Першими її отримають наші медики та військові, а також соцпрацівники, освітяни, люди, старші 60 років. Звичайно, у план вакцинації будуть внесені наші громадяни з тимчасово окупованих територій.

Ми не забуваємо про них, це наші люди, наші українці, і ми робимо усе, аби вони це відчували".

Деталі: Зеленський також вірить, що термін "тимчасово окупована територія" незабаром зникне з нашого лексикону.

Нагадаємо

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийОРДЛОвакцинаціякоронавірус
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