Україна вакцинуватиме громадян з тимчасово окупованих територій – Зеленський
Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна вакцинуватиме від коронавірусу людей з тимчасово окупованих територій, коли отримає вакцину.
Джерело: Зеленський у відеозверненні
Пряма мова Зеленського: "Ми продовжуємо працювати для отримання Україною вакцин від COVID-19, дуже чекаємо на неї вкінці першого кварталу 2021 року. МОЗ вже розробив національний план вакцинації. Першими її отримають наші медики та військові, а також соцпрацівники, освітяни, люди, старші 60 років. Звичайно, у план вакцинації будуть внесені наші громадяни з тимчасово окупованих територій.
Ми не забуваємо про них, це наші люди, наші українці, і ми робимо усе, аби вони це відчували".
Деталі: Зеленський також вірить, що термін "тимчасово окупована територія" незабаром зникне з нашого лексикону.
Нагадаємо:
- Міністерство охорони здоров'я готує Національний план із вакцинації від COVID-19.
- Раніше Максим Степанов припускав, що перші щеплення проти COVID в Україні зможуть зробити у лютому препаратами, які країна закупить безпосередньо у виробників.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що громадяни також зможуть придбати вакцини самі, коли ці вакцини надійдуть у продаж.