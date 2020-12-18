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Украина будет вакцинировать граждан с временно оккупированных территорий – Зеленский

Пятница, 18 декабря 2020, 21:05
Украина будет вакцинировать граждан с временно оккупированных территорий – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина вакцинировать от коронавируса людей с временно оккупированных территорий, когда получит вакцину.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "Мы продолжаем работать для получения Украиной вакцин от COVID-19, очень ждем ее в конце первого квартала 2021 года. Минздрав уже разработал национальный план вакцинации. Первыми ее получат наши медики и военные, а также соцработники, педагоги, люди старше 60 лет. Конечно, в план вакцинации будут внесены наши граждане с временно оккупированных территорий.

Мы не забываем о них, это наши люди, наши украинцы, и мы делаем все, чтобы они это чувствовали".

Детали: Зеленский также верит, что термин "временно оккупированная территория" вскоре исчезнет из нашего лексикона.

Напомним: Только в группах риска находятся 21 миллион украинцев, именно им первым будут делать прививки от коронавируса за государственный счет.

Министерство здравоохранения готовит Национальный план по вакцинации от COVID-19.

Ранее Максим Степанов предполагал, что первые прививки против COVID в Украине смогут сделать в феврале препаратами, которые страна закупит непосредственно у производителей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что граждане также смогут приобрести вакцины сами, когда эти вакцины поступят в продажу.

Роман Петренко, УП

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Темы: ЗеленскийОРДЛОвакцинациякоронавирус
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