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Податкова разом з представниками руху SaveФОП розробила компромісний законопроєкт

Субота, 19 грудня 2020, 00:32

Глава Державної податкової служби Олексій Любченко заявив про готовність компромісного законопроєкту, який відповідає вимогам руху SaveFOP, представники якого нещодавно проводили в столиці на масову акцію.

Джерело: Любченко в етері телеканалу "Україна", передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Зовсім недавно, на минулих вихідних, був напрацьований законопроєкт, який повністю влаштовує керівників акцій, які були ними на той момент - Доротича, Орлова ... І ми знайшли повний компроміс, навіть як податкова служба.

Ми знайшли компроміс, відпрацювали законопроект, зараз м'яч на стороні ФОП і парламенту. Я не хочу, щоб податкова служба втягувалася в політичні процеси і формувала політику".

Передісторія: 

  • 14 грудня під Радою протестував малий бізнес.
  • Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт №4443-д щодо відтермінування впровадження касових апаратів до 1 січня 2022 року. Рішення підтримали 319 народних депутатів. Володимир Зеленський підписав цей закон.
  • З 14 грудня фізичні особи підприємці (ФОП) і наймані працівники можуть подавати заявки на отримання одноразової допомоги у 8 тисяч гривень через карантин. 

Теми: податкиЗапоріжжя


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