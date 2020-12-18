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Налоговая вместе с представители движения SaveFOP разработала компромиссный законопроект

Пятница, 18 декабря 2020, 23:32
Налоговая вместе с представители движения SaveFOP разработала компромиссный законопроект

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил о готовности компромиссного законопроекта, который отвечает требованиям протестующих движения SaveFOP, которые недавно собрались в столице на массовую акцию.

Источник: Любченко в эфире телеканала "Украина", передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Совсем недавно, на прошлых выходных, был наработан законопроект, который полностью устраивает руководителей акций, которые были ими на тот момент - Доротича, Орлова... И мы нашли полный компромисс, даже как налоговая служба.

Мы нашли компромисс, отработали законопроект, сейчас мяч на стороне ФЛП и парламента. Я не хочу, чтобы налоговая служба втягивалась в политические процессы и формировала политику".

Предыстория: 

  • 14 декабря под Радой протестовал малый бизнес.
  • Верховная Рада поддержала президентский законопроект №4443-д об отсрочке введения кассовых аппаратов до 1 января 2022 года. Решение поддержали 319 народных депутатов. Владимир Зеленский подписал этот закон.
  • С 14 декабря физические лица предприниматели (ФЛП) и наемные работники могут подавать заявки на получение единовременного пособия в 8 тысяч гривен в связи с карантином.  

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Темы: налогиЗапорожье
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