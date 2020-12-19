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За швидкістю поширення COVID-19 Україна поступається лише чотирьом країнам Європи

Субота, 19 грудня 2020, 00:06
За швидкістю поширення COVID-19 Україна поступається лише чотирьом країнам Європи

Станом на 19 грудня в країнах Європи діагностували 234 тисячі нових заражень COVID-19, зокрема, 12 630 в Україні. 

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Німеччина, Великобританія, Італія, Франція та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 11-му місці.

 
Статистика за 17  грудня

Наразі всього в світі діагностовано 75 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 53 мільйони хворих вилікувалися, 1 679 511 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 21 мільйон людей.

Що передувало: За минулу добу у світі була підтверджена рекордна кількість випадків коронавірусу – 721 тисяча.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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