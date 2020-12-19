По скорости распространения COVID-19 Украина уступает только четырем странам Европы

По состоянию на 19 декабря в странах Европы диагностировали 234 тысячи новых заражений COVID-19, в частности, 12 630 в Украине.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Германия, Великобритания, Италия, Франция и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 11-м месте.

Статистика за 17 декабря

Сейчас в мире диагностировано 75 миллионов случаев заражения коронавирусом, 53 миллиона больных вылечились, 1 679 511 пациента с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 21 миллиона человек.

Что предшествовало: За минувшие сутки в мире было подтверждено рекордное количество случаев коронавируса – 721 тысяча.

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