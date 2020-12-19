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Новий штам коронавірусу у ПАР має три варіанти мутацій

Субота, 19 грудня 2020, 01:15
Новий штам коронавірусу у ПАР має три варіанти мутацій

У Південно-африканській республіці новий штам коронавірусної інфекції, яка викликає COVID-19, вже має три варіанти мутацій.

Джерело: глава МОЗ ПАР Звелі Мхізе в Twitter

Деталі: За його словами, новий штам коронавірусу в ПАР вчені почали вивчати ще в березні 2020-го року, а за останній час він став переважати над вже відомими. У нового штаму є також три варіанти мутації.

Посилаючись на звіти медиків міністр МОЗ зазначив, що все більше молодих людей виявляються в критичному стані через коронавірусну хворобу.

Що передувало: У Великій Британії визначений "новий різновид" коронавірусу, який може спричинити швидше поширення вірусу на південному сході Англії.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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