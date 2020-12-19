Новый штамм коронавируса в ЮАР имеет три варианта мутаций

В Южно-Африканской республике новый штамм коронавирусной инфекции, которая вызывает COVID-19, уже имеет три варианта мутаций.

Источник: глава Минздрава ЮАР Звели Мхизе в Twitter

Детали: По его словам, новый штамм коронавируса в ЮАР ученые начали изучать еще в марте 2020 года, но в последнее время он стал преобладать над уже известными. У нового штамма также три варианта мутации.

Ссылаясь на отчеты медиков министр МОЗ отметил, что все больше молодых людей оказываются в критическом состоянии из коронавирусной болезни.

Что предшествовало: В Великобритании определена "новая разновидность" коронавируса, которая может привести к более быстрому распространения вируса на юго-востоке Англии.