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Перемир'я на Донбасі: 5 обстрілів за добу

Субота, 19 грудня 2020, 07:11

Минулої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили перемир'я.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. 

Так, поблизу Водяного на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з мінометів 120-го калібру. На цьому напрямку ворог вдруге за кілька тижнів вдався до дистанційного мінування українських позицій. Так, окупанти закинули 12 заборонених мін ПОМ-2, використавши ПКМ-1.

Тричі противник порушив режим припинення вогню і неподалік Авдіївки. Для провокації наших воїнів спершу застосував ручний протитанковий та підствольний гранатомети, а згодом – стрілецьку зброю.

На решті ділянок лінії розмежування ситуація залишається спокійною.

Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає. Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога".

Деталі: Від початку поточної доби на Донбасі без обстрілів.

Теми: ООС


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