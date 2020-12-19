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Перемирие на Донбассе: 5 обстрелов за сутки

Суббота, 19 декабря 2020, 07:11

За прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили перемирие.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Так, вблизи Водяного на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. На этом направлении враг второй раз за несколько недель обратился к дистанционного минирования украинских позиций. Так, оккупанты забросили 12 запрещенных мин ПОМ-2, использовав ПКМ-1.

Трижды противник нарушил режим прекращения огня и неподалеку Авдеевки. Для провокации наших воинов сначала применил ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а впоследствии - стрелковое оружие.

На остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

Выстрелы оккупантов были неприцельно и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем находятся наготове к вероятных провокаций врага".

Детали: С начала текущих суток на Донбассе без обстрелов.

Темы: ООС


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