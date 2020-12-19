Одужань від COVID-19 за добу в Україні більше, ніж нових випадків
За минулу добу, 18 грудня, в Україні зафіксовано 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби, 213 хворих померли, одужало 13 314 осіб, госпіталізовано 2 865 осіб.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook
Деталі: Серед нових хворих – 547 дітей та 481 медпрацівник.
За добу здійснено 60 089 тестувань (зокрема методом ПЛР – 39 258, методом ІФА – 20 831).
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.
Що передувало: За добу 17 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 12 630 особам, одужали 12 866 осіб, у лікарні потрапили 2 904 хворих, померли 260 пацієнтів.
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