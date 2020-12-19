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Выздоровлений от COVID-19 за сутки в Украине больше, чем новых случаев

Суббота, 19 декабря 2020, 08:27

За прошедшие сутки, 18 декабря, в Украине зафиксировано 11 742 новых случая коронавирусной болезни, 213 больных умерли, выздоровели 13 314 человек, госпитализированы 2 865 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди новых заболевших – 547 детей и 481 медработник.

За сутки совершено 60 089 тестирований (в частности методом ПЦР – 39 258, методом ИФА – 20 831).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

Что предшествовало: За сутки 17 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 12 630 лицам, выздоровели 12 866 человек, в больницы попали 2 904 больных, умерли 260 пациентов.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус


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