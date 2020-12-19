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Набули чинності нові карантинні обмеження

Субота, 19 грудня 2020, 10:21

З 19 грудня в Україні набули чинності карантинні обмеження щодо роботи закладів харчування, проведення масових заходів у закладах освіти і приміщенні церков.

Джерело: Кабінет міністрів

Деталі: Нові обмеження забороняють:

  • Проведення в закладах освіти масових заходів за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів.
  • Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування публічних подій.
  • Приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. метрів.
  • Роботу закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00.
  • Релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Також у Кабміні наголосили, що зберігається низка заборон, що раніше діяли у "помаранчевій зоні".

 

Нагадаємо: Окрім того, уряд запровадив посилений карантин з 8 по 24 січня 2021 року.

Зокрема, буде заборонено відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів; роботу кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на виніс); роботу ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів, виставок; торгівлю непродовольчими товарами, робота непродовольчих ринків, різдвяних ярмарків.

Українська правда
Теми: карантинкоронавірус


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