Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Набули чинності нові карантинні обмеження

Субота, 19 грудня 2020, 09:21
Набули чинності нові карантинні обмеження

З 19 грудня в Україні набули чинності карантинні обмеження щодо роботи закладів харчування, проведення масових заходів у закладах освіти і приміщенні церков.

Джерело: Кабінет міністрів

Деталі: Нові обмеження забороняють:

  • Проведення в закладах освіти масових заходів за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів.
  • Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування публічних подій.
  • Приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. метрів.
  • Роботу закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00.
  • Релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Також у Кабміні наголосили, що зберігається низка заборон, що раніше діяли у "помаранчевій зоні".

 

Нагадаємо: Окрім того, уряд запровадив посилений карантин з 8 по 24 січня 2021 року.

Зокрема, буде заборонено відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів; роботу кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на виніс); роботу ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів, виставок; торгівлю непродовольчими товарами, робота непродовольчих ринків, різдвяних ярмарків.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
Усі новини...
Реклама: