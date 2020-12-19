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Вступили в силу новые карантинные ограничения

Суббота, 19 декабря 2020, 09:21
Вступили в силу новые карантинные ограничения

С 19 декабря в Украине вступили в силу карантинные ограничения, касающиеся работы заведений питания, проведения массовых мероприятий в учебных заведениях и помещении церквей.

Источник: Кабинет министров

Детали: Новые ограничения запрещают:

  • Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.
  • Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания публичных мероприятий.
  • Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.
  • Работу заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.
  • Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Также в Кабмине отметили, что сохраняется ряд запретов, ранее действовавших в "оранжевой зоне".

 

Напомним: Кроме того, правительство ввело усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

В частности, будет запрещено посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных учреждений; работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и заказов на вынос); работа ТРЦ, развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров, выставок; торговля непродовольственными товарами, работа непродовольственных рынков, рождественских ярмарок.

Темы: карантинкоронавирус
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