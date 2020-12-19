Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вступили в силу новые карантинные ограничения

Суббота, 19 декабря 2020, 10:21

С 19 декабря в Украине вступили в силу карантинные ограничения, касающиеся работы заведений питания, проведения массовых мероприятий в учебных заведениях и помещении церквей.

Источник: Кабинет министров

Детали: Новые ограничения запрещают:

  • Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.
  • Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания публичных мероприятий.
  • Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.
  • Работу заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.
  • Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Также в Кабмине отметили, что сохраняется ряд запретов, ранее действовавших в "оранжевой зоне".

 

Напомним: Кроме того, правительство ввело усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

В частности, будет запрещено посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных учреждений; работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и заказов на вынос); работа ТРЦ, развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров, выставок; торговля непродовольственными товарами, работа непродовольственных рынков, рождественских ярмарок.

Темы: карантинкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Вступили в силу новые карантинные ограничения

Выздоровлений от COVID-19 за сутки в Украине больше, чем новых случаев

Новости 18 декабря: подозрение Татарову, "горячая война" в Беларуси

Миссия МВФ начнется до конца года: назвали даты

Минздрав расширил список "красных" стран для украинцев до 47

Антимонопольный комитет закрыл дело "Роттердам+"

Все новости...
карантин
Швеция ужесточает ограничения, впервые рекомендует носить маски
Минздрав расширил список "красных" стран для украинцев до 47
Zoom на праздники снимает 40-минутное ограничение бесплатных видеоконференций
Последние новости
10:59
Италия объявила локдаун на Рождество и Новый год
10:57
В Турции в больнице для больных COVID-19 взорвался кислородный аппарат, 8 погибших
10:35
США планируют закрыть два последних консульства в России
10:21
Вступили в силу новые карантинные ограничения
09:55
Три десятка государств помогают Украине бороться с коронавирусом – МИД
09:08
ГСЧС предупреждает о тумане и усилении ледовых явлений
08:27
Выздоровлений от COVID-19 за сутки в Украине больше, чем новых случаев
08:00
Главные новости пятницы и ночи: подозрение Татарову, "горячая война" в Беларуси
07:11
Перемирие на Донбассе: 5 обстрелов за сутки
05:34
За последние сутки в мире диагностировали более 700 000 новых заражений COVID
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!