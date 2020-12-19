У Лаврова обіцяють повернути подаровану українську ікону для перевірки

Росія поверне ікону, подаровану в Сараєво главі МЗС РФ Сергію Лаврову, для з'ясування її походження по лінії Інтерполу.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на МЗС РФ

Дослівно МЗС РФ: "Ікона буде повернута дарувальникам для подальшого уточнення її історії по лінії Інтерполу".

Що передувало: Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідав Сараєво 14 грудня. Візит минув зі скандалом, оскільки два члени президії Боснії і Герцеговини відмовилися зустрічатися ним.

Тоді ж один із членів президії Боснії і Герцеговини, глава Республіки Сербської Мілорад Додік подарував Лаврову старовинну ікону.

Із ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-літня українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року.

Посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини.

Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу у зв’язку зі старовинною українською іконою, яку Додік подарував Лаврову.