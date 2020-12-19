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У Лаврова обещают вернуть подаренную украинскую икону для проверки

Суббота, 19 декабря 2020, 10:52
У Лаврова обещают вернуть подаренную украинскую икону для проверки
ФОТО RIA.RU

Россия вернет икону, подаренную в Сараево главе МИД РФ Сергею Лаврову, для выяснения ее происхождения по линии Интерпола.

Источник: Интерфакс со ссылкой на МИД РФ

Дословно МИД РФ: "Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола".

Что предшествовало: Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Сараево 14 декабря. Визит прошел со скандалом, поскольку два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с ним.

Тогда же один из членов президиума Боснии и Герцеговины, глава Республики Сербской Милорад Додик подарил Лаврову старинную икону.

Из ноты посольства Украины в Министерство иностранных дел БиГ стало известно, что это 300-летняя украинская икона из Луганска. На обороте иконы есть печать Украинского Народного комитета культуры 1920 года.

Посольство Украины запросило информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело в связи со старинной украинской иконой, которую Додик подарил Лаврову.

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Темы: ЛавровРосcияБосния
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