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Епіфаній висловився про можливу легалізацію медичного канабісу

Субота, 19 грудня 2020, 18:23
Медичний канабіс

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що легалізація канабісу в Україні можлива лише у випадку вживання його у медичних цілях, на користь здоров’ю людини.

Джерело: митрополит в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: За словами предстоятеля ПЦУ, він вже обговорював питання легалізації канабісу з президентом Володимиром Зеленським та прем'єром Денисем Шмигалем.

Пряма мова: "Якщо це буде вживатися суто у корисних, в медичних цілях, і не буде зловживання як наркотику. Бо, зустрічаючись навіть з прем’єр-міністром, і з президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено (вживання канабісу - УП), щоб воно не призвело до згубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі".

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Нагадаємо: Організація Об'єднаних Націй виключила медичний канабіс з категорії найнебезпечніших наркотиків, таких як героїн.

У Верховній Раді України створили робочу групу, яка напрацьовує законопроєкт щодо застосування медичного канабісу в Україні.

Теми: церкваЕпіфаній


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