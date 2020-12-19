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Епифаний высказался о возможной легализации медицинского каннабиса

Суббота, 19 декабря 2020, 18:23
Медицинский каннабис

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что легализация марихуаны в Украине возможна только в случае употребления ее в медицинских целях, с пользой для здоровья человека.

Источник: митрополит в интервью Радио Свобода

Детали: По словам предстоятеля ПЦУ, он уже обсуждал вопрос легализации каннабиса с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

Прямая речь: "Если это будет использоваться исключительно в полезных, в медицинских целях, и не будет злоупотребления как наркотика. Потому, встречаясь даже с премьер-министром, и с президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено (употребление каннабиса - УП), чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не привело к тому, чтобы наркомания процветала в украинском государстве".

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Напомним: Организация Объединенных Наций исключила медицинский каннабис из категории опасных наркотиков, таких как героин.

В Верховной Раде Украины создали рабочую группу, которая нарабатывает законопроект по применению медицинского каннабиса в Украине.

Темы: церковьЕпифаний


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