Робоча група вже напрацьовує закон про медичний канабіс – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що у Верховній Раді вже створили робочу групу, яка напрацьовує законопроєкт щодо застосування медичного канабісу в Україні.

Джерело: Арахамія на брифінгу 10 листопада

Пряма мова: "Що стосується питання застосування медичного канабісу при виробництві лікарських засобів, то робоча група вже створена, і напрацьовують законопроєкт, який може дозволить (медичний канабіс в Україні – ред.)".

Деталі: Арахамія уточнив, що там є 2 принципових підходи: перший – це дозволити імпорт вже готових препаратів, які використовуються у медичній сфері, і подивитися, як це працює і допомагає онкохворим, людям з хворобою Альцгеймера тощо. І других – робити імпортозаміщення цих препаратів.

За словами голови фракції "Слуги народу", робоча група працює, і українцям повідомлятимуть, як просувається цей процес.

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