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Робоча група вже напрацьовує закон про медичний канабіс – Арахамія

Вівторок, 10 листопада 2020, 12:02
Робоча група вже напрацьовує закон про медичний канабіс – Арахамія
Фото СН

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що у Верховній Раді вже створили робочу групу, яка напрацьовує законопроєкт щодо застосування медичного канабісу в Україні.

Джерело: Арахамія на брифінгу 10 листопада

Пряма мова: "Що стосується питання застосування медичного канабісу при виробництві лікарських засобів, то робоча група вже створена, і напрацьовують законопроєкт, який може дозволить (медичний канабіс в Україні – ред.)".

Деталі: Арахамія уточнив, що там є 2 принципових підходи: перший – це дозволити імпорт вже готових препаратів, які використовуються у медичній сфері, і подивитися, як це працює і допомагає онкохворим, людям з хворобою Альцгеймера тощо. І других – робити імпортозаміщення цих препаратів.

За словами голови фракції "Слуги народу", робоча група працює, і українцям повідомлятимуть, як просувається цей процес.

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За кулісами "5 питань від президента". Розповідь "волонтера" про опитування Зеленського

Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. 
  • Ці 5 запитань стосувалися: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, а в більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента. 
  • Фінансувала опитування партія "Слуга народу". 
  • 26 жовтня "Слуга народу" оприлюднила попередні результати "загальноукраїнського" опитування "5 питань від президента". Більшість опитаних відповіли ствердно на 4 запитання Володимира Зеленського, але на друге запитання щодо вільної економічної зони на Донбасі думки виборців розділилися майже порівну.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АрахаміяВерховна Раданаркотикимедициназаконодавство
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