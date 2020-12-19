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Збройні формування РФ на Донбасі здійснили обстріли з гранатометів й кулеметів

Субота, 19 грудня 2020, 18:15
Збройні формування РФ на Донбасі здійснили обстріли з гранатометів й кулеметів

Протягом поточної доби, 19 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Вранці неподалік Південного бойовики відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, тут кілька пострілів окупанти здійснили і зі стрілецької зброї.

У штабі додали, що в цей же час противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет поблизу українських позицій і в районі населеного пункту Шуми.

Пізніше збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів біля Авдіївки.

Крім того, неподалік Водяного (на Приазов’ї) з перетином лінії розмежування українські військові зафіксували проліт БпЛА бойовиків. Вказаний літальний апарат знешкодили.

Дослівно: "Вогневі провокації окупантів не несли загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає. Українські воїни і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога".

Українська правда

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Теми: війнаДонбасООС
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