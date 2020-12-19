Вооруженные формирования РФ на Донбассе осуществили обстрелы из гранатометов и пулеметов

В течение текущих суток, 19 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: Утром неподалеку от Южного боевики открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, здесь же несколько выстрелов оккупанты совершили и из стрелкового оружия.

В штабе добавили, что в это же время противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет вблизи украинских позиций и в районе населенного пункта Шумы.

Позже вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов возле Авдеевки.

Кроме того, неподалеку Водяного (на Приазовье) с пересечением линии разграничения украинские военные зафиксировали пролет БПЛА боевиков. Указанный летательный аппарат обезвредили.

Дословно: "Огневые провокации оккупантов не несли угрозы жизни нашим военнослужащим, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет. Украинские воины и в дальнейшем готовы к вероятным провокациям врага".