Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вооруженные формирования РФ на Донбассе осуществили обстрелы из гранатометов и пулеметов

Суббота, 19 декабря 2020, 18:15
Вооруженные формирования РФ на Донбассе осуществили обстрелы из гранатометов и пулеметов

В течение текущих суток, 19 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: Утром неподалеку от Южного боевики открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, здесь же несколько выстрелов оккупанты совершили и из стрелкового оружия.

В штабе добавили, что в это же время противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет вблизи украинских позиций и в районе населенного пункта Шумы.

Позже вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов возле Авдеевки.

Кроме того, неподалеку Водяного (на Приазовье) с пересечением линии разграничения украинские военные зафиксировали пролет БПЛА боевиков. Указанный летательный аппарат обезвредили.

Дословно: "Огневые провокации оккупантов не несли угрозы жизни нашим военнослужащим, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет. Украинские воины и в дальнейшем готовы к вероятным провокациям врага".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаДонбассООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
война
Залужный и Шаптала посетили группировки войск "Хортица" и "Таврия"
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
Посол США при НАТО не видит изменений в отношении Альянса к Грузии
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: