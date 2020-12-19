У момент відкриття головної ялинки загорілися й задиміли прикраси
Субота, 19 грудня 2020, 20:37
Під час урочистостей на відкритті головної ялинки на Софійській площі в Києві виникла пожежа, яку вдалося швидко ліквідувати.
Джерело: Громадське, Київ Опертивний у Телеграм
Деталі: Займання сталося одразу після увімкнення святкової ілюмінації на ялинці.
Вогонь охопив одну з прикрас — кульку, частину світлової композиції, що розташовувалася ближче до собору. Від неї валив чорний дим, що почав здійматися над площею.
У ДСНС уточнили, що займання сталося після запалення піротехнічних вогнів.
Його ліквідували вогнеборці на місці за допомогою порошкового вогнегасника. Ніхто з присутніх не постраждав.
Нагадаємо: У суботу ввечері на столичній Софійській площі відбулася церемонія засвічення вогнів на головній новорічній ялинці України.