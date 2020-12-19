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У момент відкриття головної ялинки загорілися й задиміли прикраси

Субота, 19 грудня 2020, 19:37
У момент відкриття головної ялинки загорілися й задиміли прикраси
Фото: Укрінформ

Під час урочистостей на відкритті головної ялинки на Софійській площі в Києві виникла пожежа, яку вдалося швидко ліквідувати.

Джерело: Громадське, Київ Опертивний у Телеграм

Деталі: Займання сталося одразу після увімкнення святкової ілюмінації на ялинці.

Вогонь охопив одну з прикрас — кульку, частину світлової композиції, що розташовувалася ближче до собору. Від неї валив чорний дим, що почав здійматися над площею.

У ДСНС уточнили, що займання сталося після запалення піротехнічних вогнів.

Його ліквідували вогнеборці на місці за допомогою порошкового вогнегасника. Ніхто з присутніх не постраждав.

Нагадаємо: У суботу ввечері на столичній Софійській площі відбулася церемонія засвічення вогнів на головній новорічній ялинці України.

"Українська правда" в Threads

Теми: пожежасвяткуванняКиїв
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