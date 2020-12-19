Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У момент відкриття головної ялинки загорілися й задиміли прикраси

Субота, 19 грудня 2020, 20:37
Фото: Укрінформ

Під час урочистостей на відкритті головної ялинки на Софійській площі в Києві виникла пожежа, яку вдалося швидко ліквідувати.

Джерело: Громадське, Київ Опертивний у Телеграм

Деталі: Займання сталося одразу після увімкнення святкової ілюмінації на ялинці.

Вогонь охопив одну з прикрас — кульку, частину світлової композиції, що розташовувалася ближче до собору. Від неї валив чорний дим, що почав здійматися над площею.

У ДСНС уточнили, що займання сталося після запалення піротехнічних вогнів.

Його ліквідували вогнеборці на місці за допомогою порошкового вогнегасника. Ніхто з присутніх не постраждав.

Нагадаємо: У суботу ввечері на столичній Софійській площі відбулася церемонія засвічення вогнів на головній новорічній ялинці України.

Теми: пожежасвяткуванняКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid

відеоУ Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США

Епіфаній пояснив, як карантин позначиться на церкві та святкуванні Різдва

Мутація коронавірусу: ВООЗ закликала Європу посилити контроль

У Байдена планують покарати Росію за її роль у масштабній кібератаці – ЗМІ

З'явилася інформація про стан Макрона, хворого на коронавірус

Усі новини...
пожежа
Рада планує істотно збільшити штрафи за лісові пожежі
Пожежі на Харківщині: частина людей не отримали компенсації через відсутність документів
У Харкові на ринку "Барабашово" згорів 21 павільйон
Останні новини
02:12
Через півтора місяця після виборів адвокати Трампа все ще оскаржують результати
01:37
Російські окупанти поранили мирного мешканця на Донбасі
01:03
В Італії вже знайшли хворого на "британський" штам коронавірусу
00:32
Чергова країна забороняє польоти з Британії через мутований коронавірус
00:12
Водна криза в Криму: у Сімферополі сталася аварія на водогоні
23:33
МОЗ Британії оприлюднило дані про поширення нового штаму Covid
22:59
Німеччина скликає антикризову нараду ЄС через нову мутацію коронавірусу
22:35
Бутусов погодився стати позаштатним радником міністра оборони Тарана
21:58
відеоУ Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США
21:36
У США з'явилися "вартові" – вони захищатимуть країну з космосу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!