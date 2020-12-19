В момент открытия главной елки загорелись и задымили украшения

Во время торжеств на открытии главной елки на Софийской площади в Киеве возник пожар, который удалось быстро ликвидировать.

Источник: Громадське, Киев Опертивний в Телеграм

Детали: Возгорание произошло сразу после включения праздничной иллюминации на елке.

Огонь охватил одно из украшений - шарик, часть световой композиции, располагавшейся ближе к собору. От него валил черный дым, который начал подниматься над площадью.

В ДСНС уточнили, что возгорание произошло после зажжения пиротехнических огней.

Его ликвидировали пожарные с помощью порошкового огнетушителя. Никто из присутствующих не пострадал.

Напомним: В субботу вечером на столичной Софийской площади состоялась церемония зажжения огней на главной новогодней елке Украины.