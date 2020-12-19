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У Києві засяяла головна ялинка країни

Субота, 19 грудня 2020, 18:33
У Києві засяяла головна ялинка країни
Фото: Громадське

У суботу ввечері на столичній Софійській площі відбулася церемонія засвічення вогнів на головній новорічній ялинці України.

Джерело: пряма трансляція КМДА

Деталі: Цьогоріч у зв’язку із карантинними обмеженнями офіційне засвічення головної ялинки відбувається без традиційного параду та концерту.

Поблизу ялинки облаштовані фотозони для усіх бажаючих. Також на Софійській площі працюють дитячі атракціони та крамнички зі смаколиками й гарячими напоями.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, головна ялинка цього року - штучна, заввишки понад 30 метрів.

Її підсвічують 10 кілометрів гірлянд та прикрашають 1,5 тисячі іграшок - білочки, жолуді, шишки, сови, білосніжні зайці та пташки.

При цьому в момент ввімкнення святкової ілюмінації виникла пожежа - загорілися новорічні прикраси поблизу ялинки.

 
Фото - Укрінформ
 
Фото - Громадське

Нагадаємо: 13 грудня у Києві з головної ялинки країни зняли капелюха, що викликав бурхливу реакцію українців. Верхівку ялинки прикрасила традиційна зірка.

Українська правда

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Теми: святкуванняКиїв
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