Секретний супутник для військової розвідки США вивели на орбіту
У суботу, 19 грудня, ракета-носій Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX злетіла зі стартового майданчика та вивела на орбіту засекречений супутник для Національного управління військово-космічної розвідки США.
Джерело: повідомлення компанії у Twitter
Деталі: Єдине, що відомо про місію, це її назва - NROL-108, та вага супутника.
Запуск відбувався о 16:00 за київським часом з майданчика LC-39A космічного Центра ім. Кеннеді в штаті Флорида, США. Інформації про характеристики супутника немає. Відомо лише, що він важить 7 тонн.
Дані про завдання та можливості супутників цього типу також є засекреченими.
Watch NROL-108 mission live → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/brXqxXSdph— SpaceX (@SpaceX) December 19, 2020
Нагадаємо: Ілон Маск зазначив, що це останній запуск Falcon 9 у 2020-му році.