Секретний супутник для військової розвідки США вивели на орбіту

У суботу, 19 грудня, ракета-носій Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX злетіла зі стартового майданчика та вивела на орбіту засекречений супутник для Національного управління військово-космічної розвідки США.

Джерело: повідомлення компанії у Twitter

Деталі: Єдине, що відомо про місію, це її назва - NROL-108, та вага супутника.

Запуск відбувався о 16:00 за київським часом з майданчика LC-39A космічного Центра ім. Кеннеді в штаті Флорида, США. Інформації про характеристики супутника немає. Відомо лише, що він важить 7 тонн.

Дані про завдання та можливості супутників цього типу також є засекреченими.

Нагадаємо: Ілон Маск зазначив, що це останній запуск Falcon 9 у 2020-му році.