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Останній (26-й) запуск SpaceX у 2020 році заплановано на 18 грудня

П'ятниця, 18 грудня 2020, 01:22
Останній (26-й) запуск SpaceX у 2020 році заплановано на 18 грудня

18 грудня американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX доставить на орбіту Землі супутник Національного розвідувального управління США. Це 26-й запуск компанії цьогоріч.

Джерело: Spacex в Twitter. Маск в Twitter. Everyday Astronaut

Деталі: Старт ракети-носія Falcon 9, яка доставить на орбіту супутник заплановано з комплексу LC-39A Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида, США. Маск зазначив, що це "останній запуск Falcon 9 у 2020-му році", а усі попередні були успішні. 

"Стартове вікно" буде відкрите з 16:00 до 19:00 за київським часом. Найімовірніше запуск відбудеться о 16:45.

За 9 хвилин після старту Falcon 9 її перший багаторазовий ступінь, який за останні 379 днів використають вп'яте (попередній рекорд – 5 польотів за 524 днів), приземлиться на мисі Канаверал.

 
Запуск і посадка Falcon 9
 
 
 
 
Лого місії для Національного розвідувального управління США

Довідка: Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска використовуватиме по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів. 

Що передувало: 25 листопада одна й та сама ракета SpaceX всьоме доставила вантаж на орбіту, а 13 грудня ще одна багаторазова ракета-носій Falcon 9 всьоме полетіла (і повернулась) на орбіті Землі.

"Українська правда" у Threads

Теми: космосІлон Маск
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