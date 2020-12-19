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Секретный спутник для военной разведки США вывели на орбиту

Суббота, 19 декабря 2020, 20:57
Секретный спутник для военной разведки США вывели на орбиту

В субботу, 19 декабря, ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX взлетела со стартовой площадки и вывела на орбиту засекреченный спутник для Национального управления военно-космической разведки США.

Источник: сообщение компании в Twitter

Детали: Единственное, что известно о миссии, это ее название – NROL-108, и вес спутника.

Запуск прошел в 16:00 по киевскому времени с площадки LC-39A космического Центра им. Кеннеди в штате Флорида, США. Информации о характеристиках спутника нет. Известно лишь, что он весит 7 тонн.

Данные о задачах и возможностях спутников этого типа также являются засекреченными.

Напомним: Илон Маск отметил, что это последний запуск Falcon 9 в 2020 году.

Украинская правда

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Темы: космосСШАИлон Маск
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