Мін’юст США поки не знайшов доказів фальсифікацій на виборах
Вівторок, 1 грудня 2020, 23:28
Міністерство юстиції поки не виявило доказів масових фальсифікацій під час голосування за президента США, про що раніше заявляв очільник Білого Дому Дональд Трамп.
Джерело: Reuters
Деталі: Відповідну заяву зробив генеральний прокурор США Вільям Барр.
"На сьогодні ми не знайшли фальсифікацій у масштабах, які б могли вплинути на результат виборів", – заявив генпрокурор, призначений Трампом.
Ще в минулому місяці Барр наказав прокурорам продовжити розслідування щодо прозорості виборів, що ті з’ясували, чи "надумані твердження про фальсифікції".
Нагадаємо:
- Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах.
- Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
- Штаб чинного президента США Дональда Трампа подавав позови до судів штатів Джорджія, Мічиган і Пенсільванія з вимогою зупинити підрахунок голосів, посилаючись на відсутність доступу до відстеження підрахунку.
- Ручний перерахунок бюлетенів у штаті Джорджія підтвердив, що переможцем виборів у штаті є Джо Байден.
Українська правда