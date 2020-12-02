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Мін’юст США поки не знайшов доказів фальсифікацій на виборах

Середа, 2 грудня 2020, 00:28

Міністерство юстиції поки не виявило доказів масових фальсифікацій під час голосування за президента США, про що раніше заявляв очільник Білого Дому Дональд Трамп. 

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідну заяву зробив генеральний прокурор США Вільям Барр. 

"На сьогодні ми не знайшли фальсифікацій у масштабах, які б могли вплинути на результат виборів", – заявив генпрокурор, призначений Трампом. 

Ще в минулому місяці Барр наказав прокурорам продовжити розслідування щодо прозорості виборів, що ті з’ясували, чи "надумані твердження про фальсифікції". 

Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
  • Штаб чинного президента США Дональда Трампа подавав позови до судів штатів Джорджія, Мічиган і Пенсільванія з вимогою зупинити підрахунок голосів, посилаючись на відсутність доступу до відстеження підрахунку.
  • Ручний перерахунок бюлетенів у штаті Джорджія підтвердив, що переможцем виборів у штаті є Джо Байден.

Українська правда
Теми: вибориСША


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