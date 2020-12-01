Мін’юст США поки не знайшов доказів фальсифікацій на виборах

Міністерство юстиції поки не виявило доказів масових фальсифікацій під час голосування за президента США, про що раніше заявляв очільник Білого Дому Дональд Трамп.

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідну заяву зробив генеральний прокурор США Вільям Барр.

"На сьогодні ми не знайшли фальсифікацій у масштабах, які б могли вплинути на результат виборів", – заявив генпрокурор, призначений Трампом.

Ще в минулому місяці Барр наказав прокурорам продовжити розслідування щодо прозорості виборів, що ті з’ясували, чи "надумані твердження про фальсифікції".

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