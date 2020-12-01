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Мін’юст США поки не знайшов доказів фальсифікацій на виборах

Вівторок, 1 грудня 2020, 23:28
Мін’юст США поки не знайшов доказів фальсифікацій на виборах

Міністерство юстиції поки не виявило доказів масових фальсифікацій під час голосування за президента США, про що раніше заявляв очільник Білого Дому Дональд Трамп. 

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідну заяву зробив генеральний прокурор США Вільям Барр. 

"На сьогодні ми не знайшли фальсифікацій у масштабах, які б могли вплинути на результат виборів", – заявив генпрокурор, призначений Трампом. 

Ще в минулому місяці Барр наказав прокурорам продовжити розслідування щодо прозорості виборів, що ті з’ясували, чи "надумані твердження про фальсифікції". 

Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
  • Штаб чинного президента США Дональда Трампа подавав позови до судів штатів Джорджія, Мічиган і Пенсільванія з вимогою зупинити підрахунок голосів, посилаючись на відсутність доступу до відстеження підрахунку.
  • Ручний перерахунок бюлетенів у штаті Джорджія підтвердив, що переможцем виборів у штаті є Джо Байден.

Українська правда

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Теми: вибориСША
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