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Вибори в США: перерахунок голосів у Джорджії підтвердив перемогу Байдена 

П'ятниця, 20 листопада 2020, 05:10

Ручний перерахунок бюлетенів у штаті Джорджіа підтвердив, що переможцем виборів у штаті, що відбулися 3 листопада, є Джо Байден.

Джерело: держсекретар штату Джорджіа Бред Раффенспергер, повідомляє Голос Америки

Пряма мова: "Немає сумніву в тому, що штат сертифікує перемогу Байдена".

Деталі: За його словами, результат перерахунку дуже близький до того результату, про який було повідомлено в ніч виборів.

Теми: СШАвибори


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