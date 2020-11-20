Вибори в США: перерахунок голосів у Джорджії підтвердив перемогу Байдена 

Ручний перерахунок бюлетенів у штаті Джорджіа підтвердив, що переможцем виборів у штаті, що відбулися 3 листопада, є Джо Байден.

Джерело: держсекретар штату Джорджіа Бред Раффенспергер, повідомляє Голос Америки

Пряма мова: "Немає сумніву в тому, що штат сертифікує перемогу Байдена".

Деталі: За його словами, результат перерахунку дуже близький до того результату, про який було повідомлено в ніч виборів.