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Вибори в США: перерахунок голосів у Джорджії підтвердив перемогу Байдена 

П'ятниця, 20 листопада 2020, 04:10
Вибори в США: перерахунок голосів у Джорджії підтвердив перемогу Байдена 

Ручний перерахунок бюлетенів у штаті Джорджіа підтвердив, що переможцем виборів у штаті, що відбулися 3 листопада, є Джо Байден.

Джерело: держсекретар штату Джорджіа Бред Раффенспергер, повідомляє Голос Америки

Пряма мова: "Немає сумніву в тому, що штат сертифікує перемогу Байдена".

Деталі: За його словами, результат перерахунку дуже близький до того результату, про який було повідомлено в ніч виборів.

Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
  • Джо Байден готує основу для своєї нової адміністрації, попри зусилля президента Дональда Трампа оскаржити результати виборів і утриматися при владі.
  • У Державному департаменті США вже накопичилась пачка листів іноземних лідерів із привітаннями Джо Байдену, кандидату від демократів на президентських виборах, про перемогу якого вже оголосили всі ЗМІ та й сам Байден.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвибори
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