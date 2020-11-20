Вибори в США: перерахунок голосів у Джорджії підтвердив перемогу Байдена
П'ятниця, 20 листопада 2020, 05:10
Ручний перерахунок бюлетенів у штаті Джорджіа підтвердив, що переможцем виборів у штаті, що відбулися 3 листопада, є Джо Байден.
Джерело: держсекретар штату Джорджіа Бред Раффенспергер, повідомляє Голос Америки
Пряма мова: "Немає сумніву в тому, що штат сертифікує перемогу Байдена".
Деталі: За його словами, результат перерахунку дуже близький до того результату, про який було повідомлено в ніч виборів.