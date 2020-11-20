Вибори в США: перерахунок голосів у Джорджії підтвердив перемогу Байдена
П'ятниця, 20 листопада 2020, 04:10
Ручний перерахунок бюлетенів у штаті Джорджіа підтвердив, що переможцем виборів у штаті, що відбулися 3 листопада, є Джо Байден.
Джерело: держсекретар штату Джорджіа Бред Раффенспергер, повідомляє Голос Америки
Пряма мова: "Немає сумніву в тому, що штат сертифікує перемогу Байдена".
Деталі: За його словами, результат перерахунку дуже близький до того результату, про який було повідомлено в ніч виборів.
Нагадаємо:
- Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах.
- Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
- Джо Байден готує основу для своєї нової адміністрації, попри зусилля президента Дональда Трампа оскаржити результати виборів і утриматися при владі.
- У Державному департаменті США вже накопичилась пачка листів іноземних лідерів із привітаннями Джо Байдену, кандидату від демократів на президентських виборах, про перемогу якого вже оголосили всі ЗМІ та й сам Байден.