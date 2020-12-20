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Ми фактично закінчили реформу Генпрокуратури – Зеленський

Неділя, 20 грудня 2020, 01:18

Президент Володимир Зеленський стверджує, що за час його перебування при владі було "запущено та фактично закінчено реформу Генеральної прокуратури".

Джерело: інтерв’ю Зеленського для The New York Times

Пряма мова: "Ми запустили та фактично вже закінчили реформу Генеральної прокуратури. Там не лише закон – переформатували багато, прокурори пройшли конкурси".

Деталі: Також президент заявив, що влада "знайшла баланс серед правоохоронних органів", а невдовзі буде запущена реформа Служби безпеки України, яка досі опікується економічними злочинами. 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що дав генпрокурору Ірині Венедіктовій час до кінця 2020 року, щоб та показала результат – кроки у сторону "посадок" корупціонерів.

Передісторія: 

  • 23 вересня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", який дав старт реформі прокуратури. 
  • Згідно з прийнятим законом, Генпрокуратуру перейменували в "Офіс генерального прокурора". Діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів мали призупинити до 1 січня 2021 року. А регіональні та місцеві прокуратури стануть обласними та окружними відповідно.

Українська правда
Теми: ЗеленськийпрокуратураОфіс генпрокурора


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