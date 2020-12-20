Ми фактично закінчили реформу Генпрокуратури – Зеленський

Президент Володимир Зеленський стверджує, що за час його перебування при владі було "запущено та фактично закінчено реформу Генеральної прокуратури".

Джерело: інтерв’ю Зеленського для The New York Times

Пряма мова: "Ми запустили та фактично вже закінчили реформу Генеральної прокуратури. Там не лише закон – переформатували багато, прокурори пройшли конкурси".

Деталі: Також президент заявив, що влада "знайшла баланс серед правоохоронних органів", а невдовзі буде запущена реформа Служби безпеки України, яка досі опікується економічними злочинами.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що дав генпрокурору Ірині Венедіктовій час до кінця 2020 року, щоб та показала результат – кроки у сторону "посадок" корупціонерів.

Передісторія: