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Мы фактически закончили реформу Генпрокуратуры – Зеленский

Воскресенье, 20 декабря 2020, 01:18

Президент Владимир Зеленский утверждает, что за время его пребывания у власти было "запущено и фактически закончено реформу Генеральной прокуратуры".

Источник: интервью Зеленского для The New York Times

Прямая речь: "Мы запустили и фактически уже закончили реформу Генеральной прокуратуры. Там не только закон – переформатировали много, прокуроры прошли конкурсы".

Детали: Также президент заявил, что власть "нашла баланс среди правоохранительных органов", а вскоре будет запущена реформа Службы безопасности Украины, до сих пор занимается экономическими преступлениями.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил, что дал генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года, чтобы та показала результат – шаги в сторону "посадок" коррупционеров.

Предыстория:

  • 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", который дал старт реформе прокуратуры.
  • Согласно принятому закону, Генпрокуратуру переименовали в "Офис генерального прокурора". Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров должны были приостановить до 1 января 2021 года. А региональные и местные прокуратуры станут областными и окружными соответственно.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийпрокуратураОфис генпрокурора


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