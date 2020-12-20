Мы фактически закончили реформу Генпрокуратуры – Зеленский

Президент Владимир Зеленский утверждает, что за время его пребывания у власти было "запущено и фактически закончено реформу Генеральной прокуратуры".

Источник: интервью Зеленского для The New York Times

Прямая речь: "Мы запустили и фактически уже закончили реформу Генеральной прокуратуры. Там не только закон – переформатировали много, прокуроры прошли конкурсы".

Детали: Также президент заявил, что власть "нашла баланс среди правоохранительных органов", а вскоре будет запущена реформа Службы безопасности Украины, до сих пор занимается экономическими преступлениями.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил, что дал генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года, чтобы та показала результат – шаги в сторону "посадок" коррупционеров.

Предыстория: