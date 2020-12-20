Мы фактически закончили реформу Генпрокуратуры – Зеленский
Президент Владимир Зеленский утверждает, что за время его пребывания у власти было "запущено и фактически закончено реформу Генеральной прокуратуры".
Источник: интервью Зеленского для The New York Times
Прямая речь: "Мы запустили и фактически уже закончили реформу Генеральной прокуратуры. Там не только закон – переформатировали много, прокуроры прошли конкурсы".
Детали: Также президент заявил, что власть "нашла баланс среди правоохранительных органов", а вскоре будет запущена реформа Службы безопасности Украины, до сих пор занимается экономическими преступлениями.
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил, что дал генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года, чтобы та показала результат – шаги в сторону "посадок" коррупционеров.
Предыстория:
- 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", который дал старт реформе прокуратуры.
- Согласно принятому закону, Генпрокуратуру переименовали в "Офис генерального прокурора". Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров должны были приостановить до 1 января 2021 года. А региональные и местные прокуратуры станут областными и окружными соответственно.